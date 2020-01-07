Doğu Anadolu'da buzlanma ve don bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, Erzurum'un batısı ile Erzincan çevreleri çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise aralıklı hafif kar yağışlı geçecek.



Buzlanma, don, sis ve pus beklendiği bölgede, rüzgar Erzincan merkez ve batı kesimlerinde kuvvetli esecek.



Gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da -12, Ardahan'da -11, Erzurum ve Kars'ta -8, Iğdır'da -3, Tunceli'de 2, Erzincan'da 3 derece kaydedildi.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise, Erzincan'da 7, Iğdır'da 5, Tunceli'de 2, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8, Ardahan'da 7 ve Kars'ta 5 derece olması bekleniyor.



Bölgede kar kalınlıkları Kars'ta 5, Erzurum'da 6, Ağrı'da 11, Konaklı Kayak Merkezi'nde 6, Ergan Kayak Merkezi'nde 23, Palandöken Kayak Merkezi'nde 49 santimetre olarak ölçüldü.

