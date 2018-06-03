Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölge genelinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.



Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan hafif ve yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars'ta 6, Ardahan'da 8, Ağrı ve Erzincan'da 9, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.



Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır ve Erzincan'da 25, Ağrı'da 21 ve Erzurum, Kars ve Ardahan'da 20 derece olması bekleniyor.



Son 24 saatte metrekareye Erzurum'da 12,3, Ağrı'da 9,1, Erzincan'da 7, Kars'ta 6,4, Ardahan'da 4,5 ve Iğdır'da 1,7 kilogram yağış düştü.

