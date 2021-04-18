Doğu Anadolu'daki 5 ilde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da hızı saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Anadolu Ajansı 18.04.2021 - 10:19

Doğu Anadolu'daki 5 ilde kuvvetli rüzgar bekleniyor

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Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da hızı saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrilmesi ile çatı uçmasına karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gece en düşük sıcaklık Kars'ta 1, Ağrı'da 4, Ardahan'da 5, Erzurum'da 6, Tunceli'de 10, Erzincan ve Iğdır'da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 27, Tunceli'de 26, Erzincan'da 24, Erzurum ve Ağrı'da 20, Kars'ta 19, Ardahan'da 16 derece olması bekleniyor.

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