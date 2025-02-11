Doğu buz kesti: Termometreler eksi 30'u gördü

Meteoroloji ölçümlerine göre bölgede en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti: Ardahan merkez -27,7, Damal -22,1, Göle -30,3, Hanak -24,8, Çıldır -23,5 Ağrı merkez -16,9, Diyadin -15,8, Doğubayazıt -12,6, Eleşkirt -15,3, Hamur -17,9, Patnos -13,5, Taşlıçay -18,9, Tutak -15,1 Erzincan merkez -8,5, İliç -6,3, Kemah -11,2, Kemaliye -3,2, Otlukbeli -24, Refahiye -21,2, Tercan -18,4, Çayırlı -22,2, Üzümlü -9,5 Erzurum Aziziye -22, Aşkale -21, Horasan -21,8, Hınıs -18,6, İspir -10,4, Karayazı -18,1, Karaçoban -21,1, Köprüköy -23, Narman -12,1, Oltu -9,5, Olur -9,3, Pazaryolu -11,8, Tekman -22,9, Tortum -3,3, Uzundere -7,3, Yakutiye -15,8, Çat -17,9, Şenkaya -15

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 30,3 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Termometreler Ardahan kent merkezinde ise eksi 27,7'yi gösterdi.

Iğdır merkez -7, Aralık -10,9, Karakoyunlu -8,5, Tuzluca -7,2



Kars merkez -18,8, Akyaka -14,6, Arpaçay -15,3, Digor -11,2, Kağızman -9,4, Sarıkamış -19, Selim -21,7, Susuz -17,1



Muş merkez -7,7, Bulanık -16,2, Hasköy -9,9, Korkut -9,6, Malazgirt -14,6, Varto -13,4.



ARDAHAN SİSE TESLİM



Ardahan’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düştüğü kentte park ve bahçelerdeki ağaçları kırağı kapladı. Kaldırımların buz tuttuğu caddelerdekiler yürümekte zorlandı.



BUZ KÜTLESİ OLUŞTU



Kars'ta soğuk hava nedeniyle ağaçlar buz tuttu. Kars Kafkas Üniversitesi kampüs alanında park sulamasında kullanılan fıskiyeden çıkan suların donması ilginç bir görüntü oluşturdu.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi. Buz ve çığ konusuna dikkat çeken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulundu.