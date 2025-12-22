Doğu Ekspresi ilk seferi için yolda
NTV - Haber Merkezi
Turistik Doğu Ekspresi sezonu açtı. Kış boyunca 60 sefer düzenlenecek.
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için Ankara'dan uğurlandı.
Tren, Ankara–Kars yönünde Erzincan’da 2,5, Erzurum’da 4, dönüşte ise İliç’te 3, Divriği’de 2,5 ve Sivas’ta 3 saat mola verecek.
Bin 360 kilometrelik güzergâhta molalar dahil yolculuk yaklaşık 33 saat sürecek.
Bu sezon toplam 60 sefer yapacak trenin 10 bin 800 yolcu ağırlaması planlanıyor.
Hareket komutunu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk seferde 40, 26 Aralık'ta yapılacak seferde ise 40 olmak üzere 80 öğrencinin misafir edileceğini duyurdu.
Uraloğlu, "Şubat ayındaki son iki trende de 80 öğrencimizle birlikte, sezonda toplam 160 öğrenciyi bu unutulmaz yolculukla buluşturmuş olacağız." dedi.
8 adet konforlu yataklı vagondan ve bir adet yemekli vagondan oluşan Turistik Doğu Ekspresi treninin toplamda 160 yolcu taşıyacağını belirten Uraloğlu, ilk seferi gardan uğurladı.
BİLET FİYATLARI
Bilet fiyatları ise kişi başı 6 bin ile 8 bin 500 lira arasında değişiyor.
Ankara-Kars yönünde biletler tükenirken Kars-Ankara yönünde satışta.