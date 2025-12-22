Doğu Ekspresi ilk seferi için yolda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk seferde 40, 26 Aralık'ta yapılacak seferde ise 40 olmak üzere 80 öğrencinin misafir edileceğini duyurdu.

Uraloğlu, "Şubat ayındaki son iki trende de 80 öğrencimizle birlikte, sezonda toplam 160 öğrenciyi bu unutulmaz yolculukla buluşturmuş olacağız." dedi.

8 adet konforlu yataklı vagondan ve bir adet yemekli vagondan oluşan Turistik Doğu Ekspresi treninin toplamda 160 yolcu taşıyacağını belirten Uraloğlu, ilk seferi gardan uğurladı.

BİLET FİYATLARI

Bilet fiyatları ise kişi başı 6 bin ile 8 bin 500 lira arasında değişiyor.

Ankara-Kars yönünde biletler tükenirken Kars-Ankara yönünde satışta.