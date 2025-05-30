Doğu Ekspresi'ne heyelan engeli
Erzincan’da meydana gelen küçük çaplı heyelan nedeniyle İliç ile Kemah arasındaki demir yolu hattı kapandı. Doğu Ekspresi Eriç İstasyonu'nda bekletildi.
Erzincan’da meydana gelen küçük çaplı heyelan demir yolu ulaşımını aksattı.
Sağanak sonrası İliç ile Kemah ilçeleri arasındaki bir noktada küçük çaplı heyelan meydana geldi.
Rayların bir kısmının toprakla kaplanması nedeniyle Doğu Ekspresi, İliç ve Kemah arasında bulunan Eriç İstasyonu'nda bekletildi.
Ekiplerin bölgede çalışma başlattığı ve demir yolundaki toprak yığınının tamamen temizlendikten sonra Doğu Ekspresi'nin seferine devam edeceği açıklandı.
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