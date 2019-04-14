Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, zamanla Erzurum ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece ölçülen hava sıcaklığı Iğdır’da 4, Erzincan’da 4, Erzurum’da 1, Ağrı’da sıfır derece olurken, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 4 ve Ardahan’da 2 derece olarak ölçüldü. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ise Palandöken’de 122, Konaklı’da 94, Sarıkamış’ta 74 ve Ergan Dağı'nda 185 santimetre olarak ölçüldü.



Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesinden dolayı özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek kar erimelerinin dere yatakları ve ovalarda oluşturacağı sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yurt genelinde hava durumu (TIKLA)