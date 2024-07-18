Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. Yağışların bu gece ile yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında Giresun'da, cumartesi günü öğle saatlerine kadar bölgenin doğusunda devam etmesi bekleniyor.

Sağanağın ardından yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öne Çıkan Video

YKS'de 64 bin aday sıfır çekti

TÜRKİYE HABERLERİ

Bodrum'da otelde gıda zehirlenmesi: 16 turist hastanelik oldu

Bodrum'da otelde gıda zehirlenmesi: 16 turist hastanelik oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanlığına seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Elektrik akımı faciası soruşturması: 27 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Şanlıurfa'da baraj, göl, akarsu ve sulama kanallarına girilmesi yasaklandı

Şanlıurfa'da baraj, göl, akarsu ve sulama kanallarına girilmesi yasaklandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...