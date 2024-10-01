Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Doğu 'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerine kadar Trabzon ve Rize il geneli ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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