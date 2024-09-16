Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayacak gök gürültülü sağanaklar, yarın akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Artvin'de kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü yağışların önümüzdeki 5 saatlik periyotta Samsun ile Ordu'nun batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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