Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

AFAD’dan Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.



AFAD Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illeri için bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Yağışın, Gümüşhane çevrelerinde metrekareye 21-50 kilogram, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli metrekareye 40-75 kilogram Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli metrekareye 51-100 kilogram olacağı tahmin ediliyor.

AFAD açıklamasında, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

SAMSUN'DAKİ SELDEN GÖRÜNTÜLER