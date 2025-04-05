Doğu Karadeniz'de çığ ve heyelan tehdidi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarındaki ani ısı değişiklikleri çığ ve heyelan riskini arttırıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, bölgeyi bekleyen tehlikeye dikkat çekti.



Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçmiş yıllara bakıldığında doğa kaynakların afetlerin çoğunlukla bahar aylarında yaşandığını belirten Ersoy, "Birkaç hafta önce 10 derecenin altında çok gün yaşadık ve bunlar karlı günlerdi. Sonra 20 dereceleri yaşıyoruz. Sonra yine değişen hava ve şartlar. Dolayısıyla bu hava sıcaklığındaki değişim beraberinde de doğa kaynaklı afetleri özellikle taşkınları getirecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.



Heyelan ve taşkın gerçeğinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Ersoy, "Hemen hemen her gün ya da Doğu Karadeniz kıyı illerinde irili ufaklı bizim haberdar olduğumuz ya da olmadığınız kütle hareketleri kaya düşmeleri de dahil yaşanmaya başladı. Burada en büyük etkilerden biri de tabii ki yağış. Çünkü aşırı yağışı zemin alınca suya doygun hale geliyor sonra küçük bir tetikleme ile beraber bu olaylarla karşılaşıyoruz." diye konuştu.