Doğu Karadeniz'de fırtına: Meteorolojiden dört il için uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. 4 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteorolojinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor.
Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz'de 4 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kar ve fırtına için vatandaşları uyaran MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
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