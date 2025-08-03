Doğu kavruldu: 7 kent 40 derecenin üzerine çıktı
İç ve batı kesimler sağanak geçişleri ve rüzgarla bir nebze serinledi ancak dün doğu illeri yine çok sıcaktı. En yüksek sıcaklık 43.8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.
Hava sıcaklığının bir nebze azalarak mevsim normallerine düştüğü yurt genelinde dün 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, dün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayda geçti.
Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt Kurtalan, 42.5 dereceyle Mardin Dargeçit, 41.5 dereceyle Batman Hasankeyf, 41 dereceyle Diyarbakır Bismil, 40.3 dereceyle Aydın Karpuzlu ve 40.1 dereceyle Hatay Hassa takip etti.
İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 5 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 6 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
32/
23
Yarın
32/
21
Salı
31/
22
Çarşamba
31/
23
- Etiketler :
- Haberler -
- Aşırı Sıcak
- Hava Durumu
- Sıcak Hava