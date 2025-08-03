Doğu kavruldu: 7 kent 40 derecenin üzerine çıktı

Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt Kurtalan, 42.5 dereceyle Mardin Dargeçit, 41.5 dereceyle Batman Hasankeyf, 41 dereceyle Diyarbakır Bismil, 40.3 dereceyle Aydın Karpuzlu ve 40.1 dereceyle Hatay Hassa takip etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, dün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayda geçti.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için İstanbul hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 5 Ağustos 2025 Salı İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 6 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.