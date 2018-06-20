Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, NTV yayınında Seda Öğretir'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Doğu Perinçek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Vatandaşlarımız zor bir döneme girdiğimizin farkında. Biz Millet İttifakı olmak için CHP ile görüştük. Amerika, Millet İttifakı'na Vatan Partisi ile olmayacaksınız dedi, HDP ile olacaksınız dedi. HDP gizli olarak İttifak'ta var. CHP bizimle olmayı istemedi. HDP ile olmayı tercih ettiler, 2.tura kalınacağını bildikleri için.

Teröristin, mehmetçiğin, mayın döşeyenin demokrasisi olmaz. Biz olduğumuz yerde duruyoruz. Amerika muhalefet partilerini bir araya getirdi ve baş hedef olarak Vatan Partisi ve Doğu Perinçek'i görüyor.

ABD'nin dayattığı ekonomi politikası yürütülüyor. Vatan Partisi zor günlerde Türkiye'yi kurtaracak parti. Vatan Partisi 1-2 yıl içinde hükümet olacak. Türkiye'nin önünde Vatan Partisi'nin programı var. Çözüm parlamenter demokratik sistemdir.

Atatürk Devrimi yarım kaldı. Orta Çağ ilişkileri kökünden temizlenemedi. Atatürk devriminin yeniden ayağa kalkacağı bir dönemdeyiz.

Amerika ile işbirliği yaparak Kandil'e beyaz bayrak çektirebilir misiniz. PKK'yı destekleyen ülkeyle PKK'yi bitirmeye çalışıyorsunuz. Silahlı bir terör örgütü var. Arkasında Amerika var, İsrail var. Irak ile İran ile Rusya ile beraber olabilirsiniz buna karşı. Türkiye, ABD ve İsrail'i etkisiz hale getirecek bir strateji üretecek. NATO Türkiye'yi düşman görüyor. Atatürk'ü şimdiki başbakanı koydular hedef tahtasına. NATO dağılıyor, iyi oluyor. NATO 12 Mart darbesini, 12 Eylül darbesini yaptı. Güvenliğimizi tehdit eden güç ABD ve İsrail.

15 Temmuz Türkiye-ABD savaşını ABD kaybetti. ABD ve İsrail, Doğu Akdeniz'den Türkiye'yi tehdit ediyor. Türkiye'nin karşısındaki güçler FETÖ, PKK, ABD ve İsrail. TSK'da FETÖ'cü 2-3 kripto kalmış olabilir ama onlar tehdit oluşturmaz. Türkiye, ABD'nin karşısında başını dik tutacak.

Borç almak, faiz yükseltmek çözüm değil. Bu bataktan nasıl kurtulacak Türkiye? Üreterek kuraracak. Çiftçisini koruyacak.

Bedelli askerlik mehmetçiği yok eder. Bu hem büyük bir eğitim hem de demokrasinin temelidir. Mehmetçik savunmanın ve demokrasinin temelidir. Kimse para için ölmez arsa için ölmez. Paralı asker "vatan sana canım feda" der mi, dese bile yalan söyler. Paralı askerle Türkiye'yi nasıl savunacaksınız?

Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız. Üretim ekonomisini kurmak için 3 ayda yargılamalar bitecek. Milletin hazinesi tekrar milletin hazinesine koyulacak. Yolsuzluk olursa kaynaklar cebe kalıyor. Kaynaklar verimliliği, üretime akacak. Bir hukuk düzeni getirmek zorundayız. Hukukun daha hızlı işlemesi lazım.

OHAL hükümet tarafından yanlış amaçla kullanılıyor. Terörle mücadele dışında OHAL'i kullanamazsınız. Torba yasalar dolduruluyor, yasama organları bertaraf ediliyor.

24 Haziran'dan sonra da önünüzde dağ gibi güvenlik sorunları, ambargolar duruyor. Hem iktidar, hem muhalef sistemin içinde. 24 Haziran'dan sonra başlıyor her şey."