Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı adaylığı ve ittifak mesajı

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ''14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayıyım." dedi.



Perinçek, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istediğini de söyledi.



AK Parti, MHP ve Vatan Partisi'nin ülkeyi yönetmesinden yana olduğunu belirten Perinçek, "Aramızda bir ittifak olursa o zaman adayımız tabii ki Erdoğan olur." diye konuştu.



Perinçek, HÜDA PAR'la ittifak görüşmesi yapılmasının ise yanlış bir karar olduğunu söyledi.

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