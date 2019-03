İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da da Diyarbakır'da da Şırnak'ta da Hakkari'de de annelerin gecenin bir yarısında çocuklarını alıp komşularına ziyarete gidebildiğini belirterek, "Artık 'terörist gelecek, haraç isteyecek, çocuklarıma musallat olacak' diye bir şey yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat huzur var." dedi.



Soylu, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, ülkenin artık eski Türkiye olmadığını söyledi.



Vatandaşlardan destek isteyen Soylu, "Huzurunuza bir tek şey için geldim; 'Efendi biziz, siz ancak iktidar olup muktedir olamazsınız' diyenlere karşı Allah'a hamdolsun iradenizle hep, iktidar da muktedir de biziz diye elif gibi dimdik durdunuz." ifadelerini kullandı.



Soylu, Türkiye'ye bir tezgah hazırlandığını dile getirerek, "On yıllardır bu memleket büyük sıkıntılardan geçti, buna hepimiz şahitiz, milletimiz de şahit. Bu ülkede başbakanlar, bakanlar asıldı. Bize 'siz bu işe karışmayın, ülkeyi siz yönetmeyin, biz bu ülkeyi idare ederiz' dediler. Bunu her on yılda bir hatırlattılar. Bize yapmadıkları kalmadı. Değerlerimize saldırdılar, kutsallarımızı küçümsemeye çalıştılar. Bizi birbirimize düşürmek için kıyafetimize müdahale ettiler. Bizi terörle terbiye etmeye çalıştılar. On yıllarca bunu yaptılar. İstedikleri tek şey ülkemizin güçlü ve kudretli olmaması. Sevinçlerimizi hep kursağımıza tıkamak istediler. Hiç durmadılar. Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler." değerlendirmesinde bulundu.



"TÜRKİYE'NİN GÜNEYİNE BİR KAMA ÇAKMAK İSTEDİLER"

Türkiye'yi kendi içinde sıkıştırmak isteyenler olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:



"Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Orada Türkiye'nin güneyine bir kama çakmak istediler. Türkiye hareket edemesin diye. Ama bunu Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Afrin'de bir terör merkezi oluşturmak istediler. Amerika oraya binlerce silah yığdı, hemen 20 kilometre ötemizde. Arzusu, onları istediği zaman bize saldırtmaktı. Hatırlarsanız biz Afrin'e girmek istediğimizde Amerika bize ses verdi, 'sakın girmeyin, karışmam' dedi. Ey Aksaraylılar, Amerika Türkiye'yi eskiden parmak salladığı günlerde zannediyor. Ama çatır çatır Afrin'e girdik mi? Girdik. İstedikleri, Irak'ın kuzeyi ile Afrin arasında bir terör koridoru oluşturarak Türkiye'nin Orta Doğu ile olan bağını koparmaktı. Yani gönül coğrafyasından, kendi havzasından ayırmak istediler. Türkiye, dünyaya bir mesaj verdi, 'Ey dünya benim coğrafyamda oyun kurmaya kalkarsan ben sana oyun kurdurtmam' dedi."



"SON 2 YILDA 3 BİN 300 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Soylu, 13-14 yaşındaki çocukların eline silah verilerek dağa götürüldüğünü anımsatarak, "Son 2 yılda 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi. Geçen yıl tarihimizde olmayan bir iş yaptık. 13 tane kırmızı listedeki teröristi... Anladınız siz değil mi? Terör örgütüne katılım 2018 yılında son 30 yılın en düşük seviyesinde oldu. Bugün Aksaray'da anneler çocuklarını alıp komşularına ziyarete gidiyor. Bugün Batman'da da Diyarbakır'da da Şırnak'ta da Hakkari'de de anneler gecenin bir yarısında çocuklarını alıp aynı şekilde komşularına ziyarete gidebiliyor. Artık 'terörist gelecek, haraç isteyecek, çocuklarıma musallat olacak' diye bir şey yok. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 24 saat huzur var." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunlar, 325 PKK'lıyı HDP iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden aday yaptılar. Bu memlekette adam mı kalmadı. Bu listeleri kendileri yazmadı. Listeleri Kandil verdi, yoksa bunlar onları tanımazlar." dedi.



Soylu, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'ye on yıllardır saldırıldığını söyledi.



"Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bana 'Ahlaksız bir kampanya yürütüyorsun.' diyor." ifadelerini kullanan Soylu, şöyle konuştu:



"Temel Efendi, ahlaksız ben miyim yoksa iki milletvekili için rahmetli Erbakan Hocanın Milli Görüşünü PKK'ya satan sen misin. Kim ahlaksız. Bugün öyle tezgahlar yapıyorlar ki Şanlıurfa'da Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan, kapı kapı Şanlıurfa Belediye Başkanlığını kazanmak için Saadet Partililerle birlikte geziyor. Doğu'da ve Güneydoğu'da iki vilayete bugüne kadar PKK giremedi, sızamadı. Birisi Şanlıurfa diğeri de Adıyaman'dı. İkisine de şimdi Saadet Partisi ile beraber girebilmek için bir senaryoyu ortaya koyuyorlar. Dertleri önümüzdeki seçimsiz 4,5 yılda nifak tohumları ekerek bu memleketi hedefleriyle buluşturmamak ve memleketi rahat ettirmemektir. Başka bir dertleri yok. Bunlar, 325 PKK'lıyı HDP iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden aday yaptılar. Bu memlekette adam mı kalmadı. Bu listeleri kendileri yazmadı. Listeleri Kandil verdi yoksa bunlar onları tanımazlar. Teker teker yukarıdan aşağı yazıp bunlara verdiler."



"YÜZDÜK YÜZDÜK KUYRUĞUNA GELDİK"

Soylu, Türkiye'nin oyuna getirilmek istendiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Madem bunlar PKK'yı şehirdeki meclislere taşıyacaklar, o halde biz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 94 belediyeyi niye bunlardan aldık. PKK'ya yardım ediyorlar, onlara adam gönderiyorlar, bu ülkenin huzurunu bozuyorlar ve milletin vergisini terör örgütlerine gönderiyorlar diye aldık. O zaman biz yanlış yaptık. Kardeşlerim, 31 Mart'ta zayıflarsak ve bir zafiyete uğrarsak Doğu ve Güneydoğu'da valileri sokağa çıkarmazlar. 6 yaşındaki masum çocukların eline taş verirler. Biz bunları geçmişte defalarca gördük. Valilerin ve kaymakamların itibarını altüst ederler. Kaseti tekrar başa sarmayalım. Bir kardeşiniz olarak size bunu anlatmaya çalışıyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik."



"HIRSIZLARIN DA İFLAHINI KESECEĞİZ"

Türkiye'ye pusu kurulduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:



"57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktık. 2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan ölmüştü. 2018'de ölümler yarı yarıya düştü. Şimdi cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucu satıcılarını da bunların patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek Allah da millet de hesabını bize sorsun. Yalnızca terörle uyuşturucuyla değil hırsızlıklarla da uğraşıyoruz. Hırsızların da iflahını keseceğiz."



