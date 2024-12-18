Doğubayazıt'ta 18 bin 700 sahte dolar yakalandı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesinde R.A. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 96 adet 100'lük ve 182 adet 50'lik sahte Amerikan doları olmak üzere toplam 18 bin 700 sahte Amerikan doları ele geçirildi. Şüpheli R.A. hakkında "Parada Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.