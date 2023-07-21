Doğubayazıt'ta sel: Evleri su bastı

Doğubayazıt ilçesinde dün akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak sonrası ilçede cadde ve sokaklar suyla dolarken, oluşan sel suları Ahmed-i Hani Mahallesi’nde 3, Sarıgül Mahallesi’nde 2 ve Abdigör Mahallesi’nde ise 1 vatandaşın ev ve eşyalarına zarar verdi. Vatandaşlar, evlerine dolan suları temizlemek için büyük çaba gösterdi.



