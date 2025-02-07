Doğuda dondurucu soğuk: Barajın yüzeyi buz tuttu

Van'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü kentte aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Van-Başkale yolundaki Gürpınar ilçesinde, sulama ve enerji üretimi için kurulan 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü, etkili olan soğuk hava nedeniyle tamamen dondu.

Kafes balıkçılığı da yapılan göldeki balık havuzları ile tekneler, yaklaşık 20 santimetrelik buz kütleleri arasında kaldı.

Van Özalp karayolu üzerinde sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti ile Muradiye ve Özalp sınırları içerisindeki Sarımemet Barajı'nın yüzeyleri de tamamen buzla kaplandı.