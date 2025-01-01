Doğuda göller buz tuttu

Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, yerini dondurucu soğuğa bıraktı.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü kentte, akarsular ve göletler buzla kaplandı.



Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.



Buzlanma oluşan ilçede belediye ekipleri de cadde ve sokaklardaki kar yığınlarını kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşıdı.



ARDAHAN



Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.



Termometrelerin eksi 9 dereceyi gösterdiği kentte, buzlanmalar meydana geldi.



Yol ve kaldırımların yanı sıra akarsular ve göletlerin yüzeyinde buzlanma oluştu.