Doğu'da kar esareti! 3 bin 980 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki gün başlayan ve devam eden kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da 1403, Erzincan'da 479, Ağrı'da 303, Muş'ta 211, Ardahan'da 119, Kars'ta 100, Iğdır'da 51, Giresun'da 474, Gümüşhane'de 52, Trabzon'da 373, Rize'de 208, Artvin'de 87, Bayburt'ta 120 olmak üzere toplam 3 bin 980 köy yolu kapandı. Ekiplerin, kapalı yolların yeniden açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler,, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre kar kalınlıkları Ardahan'da 45, Erzurum'da 35, Ağrı'da 22, Muş'ta 20, Erzincan'da 10 ve Kars'ta 9 santim olarak ölçüldü.