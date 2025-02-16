Doğuda karla mücadele: Şırnak’ta kardan kapanan yollar açıldı

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sonrası yüksek rakımlı yerleşim yerlerini ulaşıma kapattı.



Kara yolları ve özel idare ekipleri kent genelinde kar nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açtı.



Beytüşşebap ilçesindeki üç grup köy yolu ve Uludere ilçesindeki Dağdibi köyü yolu ulaşıma açıldı.



Ekiplerin karla mücadele nöbeti devam ediyor.