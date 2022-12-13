Doğum günü partisi sonrası ölüm

İstanbul'da genç bir reklam yazarı, doğum günü partisi sonrası ölü bulundu.

Beşiktaş ilçesi Levent'te kuzeni Gökhan A.'nın sahibi olduğu ve kendisinin de çalıştığı reklam ajansına giden Erdi Erden (32), bir çalışan için düzenlenen doğum günü partisine katıldı.



Alkollü parti sonrası herkes ajanstan ayrılarak evlerine giderken kendini kötü hisseden Erden, ajansta kaldı.



Ertesi gün Erdi Erden'den haber alamayan yakınları, kuzeni Gökhan A.’yı aradı.



Ajansa giden Gökhan A., Erden’i yattığı koltuktan yere düşmüş bir şekilde hareketsiz halde buldu.



İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Erden'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis, gencin çantasında bir miktar uyuşturucu buldu. Gencin ölüm nedeni araştırılıyor.