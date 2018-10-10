Bartın'daki bir okulda doğum günü pastası öğrencileri hastanelik etti.

Kurucaşile Ortaokulu 7'nci sınıftaki bir öğrencinin doğum günü için bir veli sınıfa pasta getirdi. Yaş pastayı yiyen öğrencilerden 15'i bir süre sonra mide bulantısı kusma şikayetleri ile durumu öğretmenlerine haber verdi.

15 öğrenci daha sonra ambulansla Kurucaşile Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi'ne getirildi. 10 öğrenci ayakta tedavilerinin sonrasında taburcu olurken, 5 öğrenciye ise serum bağlandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kurucaşile Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses yaptığı açıklamada, "Okulumuzun 7'nci sınıf öğrencileri bir doğum günü kutlaması yapacakmış, velilerden bir tanesi de bir pasta getirmiş. Sınıfın mevcudu da 24 kişilik, 15 öğrencimiz rahatsızlanmış, herhangi bir problem yok. Öğrencilere serum bağlandı. Hepsi de bugün taburcu edilecek. Gereken müdahaleler Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezi'nde yapıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Konuyla adli tahkikata başlandı" dedi.