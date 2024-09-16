Doğum günü pastası hastanelik etti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesindeki İbni Sina İlkokulu'nda doğum gününü sınıf arkadaşlarıyla birlikte kutlamak isteyen bir öğrenci, dışardan aldığı pastayı okula getirdi.

Ders arasında doğum günü kutlandıktan sonra pasta öğrencilere ikram edildi.



Pastayı yiyen 15 öğrencide, kısa süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Zehirlendikleri anlaşılan öğrenciler, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.