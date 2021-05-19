Doğum gününde toprağa verildi

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir grup genç, arkadaşları Mertcan Kaya'nın doğum gününü birkaç gün önce kutlamak için sahilde bir araya geldi.



Bu sırada oradan geçen başka bir grupla, kutlama yapan gençler arasında kavga çıktı. Gruptan Alican A., Mertcan Kaya ve kardeşi Metehan Vehbi Kaya'yı bıçakla yaraladı. Kavganın, omuz atma yüzünden çıktığı öne sürüldü.

Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olaydan sonra yakalanan Alican A. tutuklandı. Hayatını kaybeden Mertcan Kaya doğum günü olan 19 Mayıs’ta toprağa verildi. Mertcan'ın hastanedeki kardeşinin sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.