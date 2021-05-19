Doğum gününde toprağa verildi

İstanbul Silivri'de sahilde erken doğum günü kutlaması yapan gençlerle o sırada oradan geçen başka bir grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti. Talihsiz genç 23'üncü doğum gününde toprağa verildi.

NTV Haber - DHA 19.05.2021 - 15:57

Doğum gününde toprağa verildi

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir grup genç, arkadaşları Mertcan Kaya'nın doğum gününü birkaç gün önce kutlamak için sahilde bir araya geldi.

Bu sırada oradan geçen başka bir grupla, kutlama yapan gençler arasında kavga çıktı. Gruptan Alican A., Mertcan Kaya ve kardeşi Metehan Vehbi Kaya'yı bıçakla yaraladı. Kavganın, omuz atma yüzünden çıktığı öne sürüldü.

Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra yakalanan Alican A. tutuklandı. Hayatını kaybeden Mertcan Kaya doğum günü olan 19 Mayıs’ta toprağa verildi. Mertcan'ın hastanedeki kardeşinin sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

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