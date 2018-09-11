İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Vahaç Demir'in (24) kullandığı otomobil, Gaziler Caddesi İzmir Su ve Kanalizasyon (İZSU) binası yakınında, karşı yönden gelen Ş.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Ş.S'nin kullandığı otomobile aynı istikamette giden sürücüsü öğrenilemeyen servis minibüsü de arkadan çarptı.



İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 35 HGP 51 plakalı otomobilde bulunan 9 aylık hamile Ayşe Demir'in (22) bebeğini kaybettiğini belirledi.



Ağır yaralı olan Ayşe Demir ile eşi Vahaç Demir ve Ayşe Demir'in babası A.Ö, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğer otomobilin sürücüsü Ş.S. ve araçtaki 2 kişi ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Ayşe Demir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan sürücü Ş.S. ile bir yolcunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Vahaç Demir'in kazada ölen eşi Ayşe Demir'i doğuma götürdüğü, kazanın da bu sırada meydana geldiği öğrenildi.

