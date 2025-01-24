Doğum kontrol hapı yutan çocuklar hastanelik oldu
Aydın'da iddiaya göre 1 ve 2 yaşlarındaki iki çocuk, annelerinin doğum kontrol hapını yuttu. Rahatsızlanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 1 ve 2 yaşlarındaki 2 kardeş annelerinin doğum kontrol hapından yuttu. Kısa sürede durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine, eve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 2 çocuğu ambulansla alarak Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.
Çocukların tedavisi sürdüğü öğrenildi.
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