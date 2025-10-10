Doğum yapıp hastaneye koştu, terasta bıraktığı bebek öldü

Muğla'da, kanama şikayetiyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne başvuran Kırgızistan uyruklu 19 yaşındaki Z.U.K'nin doğum yaptığının anlaşılması üzerine sağlık personeli polise haber verdi.

Z.U.K.'nin çalıştığı ve ikamet ettiği otelin lojmanına giden polis ekibi, bebeği terasta havluya sarılı olarak hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Z.U.K.'nin sabah saatlerinde kimseye haber vermeden otelin personel lojmanında doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Genç kadın, tedavi gördüğü hastanede gözlem altında tutuluyor.