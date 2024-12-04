Doğum yaptıktan 8 gün sonra hırsızlık yaptı: Ev hapsine çarptırıldı

Konya’da doğum yaptıktan 8 gün sonra bir evden 125 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan S.L. (17), polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.L.’ye, ev hapsi verildi.

Doğum yaptıktan 8 gün sonra hırsızlık yaptı: Ev hapsine çarptırıldı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 26 Kasım günü Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki bir evden 125 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki 72 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen ekipler, şüphelinin "Hırsızlık" suçundan 8 kaydı olan S.L., olduğunu tespit etti. Ekipler, S.L.'yi saklandığı Meram ilçesindeki evinden gözaltına aldı.

S.L.'nin 18 Kasım günü bir bebek dünyaya getirdiği ve doğumdan 8 gün sonra da hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kucağındaki bebeğiyle birlikte adliyeye sevk edilen S.L., ev hapsine çarptırıldı.

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