Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşireden acı haber
İzmir'de hemşire olarak görev yaptığı hastanede doğum sırasında beynine pıhtı atan Özge Özçelik Pala'nın beyin ölümü gerçekleşti. 7 aylık dünyaya gelen bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İzmir'de doğumda beynine pıhtı atan hemşireden acı haber geldi.
Karşıyaka ilçesinde özel bir hastanede ebe hemşire olarak görev yapan Özge Özçelik Pala'nın (28) 17 Şubat’ta çalıştığı sırada doğum sancıları arttı.
Doktorlar tarafından ameliyata alınan hemşirenin bebeği sezaryenle alındı.
Beynine pıhtı atması sonucu rahatsızlanan Pala, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda ünitesine tedaviye alındı.
Özge Özçelik Pala'nın, dün beyin ölümü gerçekleşti. 7 aylık dünyaya gelen kız bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Yurt Haber
- İzmir