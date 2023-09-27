Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan Cumhuriyetin 100. yılına özel konser

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Hakkında



Türkiye'nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 2006 yılında klasik müziği çocuklar ve gençler aracılığıyla yaygınlaştırmak amacıyla kuruldu. Prof. Rengim Gökmen’in şefliğindeki orkestra, Türkiye’nin farklı konservatuvarlarında eğitim gören 1000’den fazla çocuğu bir araya getirerek büyük bir başarıya imza attı. Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında 79 konser gerçekleştiren orkestra, ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak müziği daha geniş kitlelere taşıdı ve 100 binden fazla izleyiciye ulaştı.

Prof. Rengim Gökmen Hakkında

Piyano ve bestecilik eğitimlerini 9 yaşında girdiği Ankara Devlet Konservatuvarında tamamlayan Rengim Gökmen, 1975 yılında orkestra şefliği eğitimi almak üzere Türk hükümeti tarafından İtalya’ya gönderildi. Önce Roma Santa Cecilia Konservatuvarını daha sonra Santa Cecilia Yüksek Müzik Akademisi ve Siena Accademia Chigiana Orkestra Şefliği uzmanlaşma bölümlerini birincilikle bitirdi. 1980 yılından bugüne kadar CSO, İzmir DSO, Karşıyaka Oda Orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ve diğer orkestralar ile Türkiye’nin hemen hemen tüm illerinde yapmış olduğu 2000 in üzerinde konser ve temsilden başka, yurtdışında yabancı orkestralar ile de sayısız konserler ve temsiller yönetmiştir.

Görkem Ezgi Yıldırım Hakkında

Müzik hayatına Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde viyolonsel ve piyano eğitimi alarak başladı. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera bölümünden okul birinciliği ile mezun olduktan sonra, Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2006 yılında Profesyonel Ses Derneği’nin düzenlediği Genç Ses Yarışmasında birincilik ödülü aldı. Bugüne kadar bir çok ulusal ve uluslararası orkestra ile konserler veren Görkem Ezgi Yıldırım, halen Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarında öğretim elemanı ve Ankara Devlet Opera ve Balesinde solist olarak görev yapmaktadır.

Teyfik Rodos Hakkında

1983 yılında İzmir Devlet Konservatuvarı san bölümüne giren Teyfik Rodos, 1990 yılında mezun olup aynı yıl İzmir Devlet Operasında görev başladı. Zülfü Livaneli ile birlikte senfonik Livaneli şarkıları projesinde solist olarak 40 tan fazla konser yapan sanatçı , bu projeyle son olarak Royal Albert Hall konser salonunda şef Rengim Gökmen yönetimindeki Royal Filarmoni Orkestrasıyla konser verdi. 2014 – 2020 arası Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi Sanat Yönetmeni ile Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Sanat Koordinatörü olan sanatçı, çalışmalarına halen İzmir Devlet Opera ve Balesinde solist sanatçısı olarak devam etmektedir.

Başak Doğan ve Vokal Akademi Pop&Caz Korosu Hakkında

Başak Doğan, Boğaziçi Üniversitesi'nde Felsefe ve Müzik Felsefesi bölümlerini okudu. Eğitim yıllarında okulu için de bir ilk olan Kadınlar Korosu'nu kurdu ve üç yıl boyunca BÜMK Caz Korosu'nu yönetti. Takip eden yıllarda pek çok koroda şeflik yapan Başak Doğan, iki yıl boyunca Koro-Fest'in koordinatörlüğünü üstlendi. Danimarka'da ikinci yüksek lisans eğitimini Royal Academy of Music'te, "sezgisel şeflik" üzerine yazdığı tezle tamamladı. Eğitimi sırasında orada öğrenmiş olduğu "vocal painting" ile kendi çalışma tarzını buluşturdu ve bu tarzla sahnede doğaçlama performanslara başladı. Avrupa'dan birçok korodan davet alan şef, 2015 yılında Chromas isimli koroyu kurdu. 2020 yılında da çoksesli müzik dünyasına insan yetiştiren bir platform olan Vokal Akademi Pop&Caz Korosu isimli koroyu kuran şef, yüzlerce konser verdi. Bunların yanı sıra 2023 Ağustos ayında Vokal Akademi'nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası VoiceUp festivalinin de sanat yönetmenliğini yaptı. Festival, dünyanın farklı ülkelerinden 550 sanatçıyı ağırladı.