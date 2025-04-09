Doktor Barçın Barı'yı hayattan koparan ehliyetsiz sürücü serbest

Edirne'de Baturay K., 29 Ağustos 2024 tarihinde otomobiliyle Atatürk Bulvarı'nda aynı yönde bisikletiyle seyir halinde olan Lalapaşa Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Barçın Barı'ya (39), ardından çöp konteynerine çarpmıştı.

Gözaltına alınan sürücü Baturay K.'nin (30) 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullandığı için 2 kez el konulduğu belirlenen sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklanmıştı. Yaralanan Barı ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 35 gün süren yaşam mücadelesini 3 Ekim 2024'te kaybetmişti.

9 YIL HAPİS VE TAHLİYE

Tutuklu sanık Baturay K. hakkında Edirne 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması, bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Baturay K. ve avukatları, Barçın Barı'nın ailesi ve avukatlarıyla yakınları katıldı. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık "Yaptıklarımdan pişmanım, böyle olsun istemedim." dedi.



Davayla ilgili kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıl hapsine hükmetti.

Kararın açıklanmasından sonra duruşmayı izleyen Barın'ın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran mahkeme ayrıca, suçun taksirle işlendiği gerekçesiyle, Baturay K.'nin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine ve 3 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi.



"KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ"



Duruşmadan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doktor Barçın Barı'nın ailesinin avukatı Gökhan Karakoç, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.