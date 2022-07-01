Doktor çifti kaza ayırdı

Niğde'de trafik kazası geçiren doktor çifti ölüm ayırdı.

Niğde-Kayseri kara yolunun 40'ıncı kilometresinde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil serviste görevli Doktor Nur Şeker’in (27) kontrolünü kaybettiği otomobil, 29 Haziran'da sabah saatlerinde yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Kazada, Nur Şeker ile aynı hastanede görevli eşi Doktor Ali Şeker (25), yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doktor çift, ambulansla görevli oldukları Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktor Ali Şeker, iki gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.



Ali Şeker için Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlenecek.