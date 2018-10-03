İstanbul Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman'ı hastanedeki odasında silahla başından vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serhat T.'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Serhat T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.