İstanbul Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman'ı hastanedeki odasında silahla başından vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan Serhat T.'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Serhat T. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüpheli Serhat T, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Serhat T'nin ifadesinde eylemi gerçekleştirdiğini kabul ettiği belirtildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Serhat T’nin ‘’tasarlayarak kasten öldürme’’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.
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