Doktor ilaç yazmayınca kendini yaktı

Bursa'da doktora ilaç yazdırmak için hastaneye giden bir kişi, doktorun ilaç yazmaması üzerine kenedini yaktı.

Merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda, evi olmadığı için hastanede kalan Ahmet Y. (57), doktora ilaç yazdırmak istedi.

YANGIN TÜPLERİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Doktorun ilacı yazmaması üzerine öfkelenen Ahmet Y., hastanede çakmak ile bir anda kendini yaktı.

Kısa sürede elbiseleri yanan Ahmet Y.’nin yardımına orada bulunan güvenlik görevlileri yetişerek yangın tüpleri ile söndürdü.

Kendini yaktığı hastanede tedavi altına Ahmet Y. tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.