Doktor kalbine yenildi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan doktor Özcan Yılmaz, evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerince görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, hayatını kaybetti.



Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, doktor Yılmaz'ın vefatının derin bir üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, ailesi, yakınları ve sağlık camiasına başsağlığı dilendi.