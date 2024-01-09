Doktor, kendisine saldıran hastaya biber gazı sıktı

Manisa'da bir doktor, kendisine saldıran hastaya biber gazıyla müdahale etti.

Dün sabah saatlerinde iddiaya göre; Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Ozan K., yoğunluğu bahane ederek merkezden ayrıldı.

Daha sonra yeniden saat 16.00 sıralarında merkeze gelen Ozan K., aile hekimi Ahmet Aygün ile tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü.

Ozan K., aile hekimi Aygün darbedip, boğazından yaraladı. Çevredeki diğer sağlık çalışanları müdahale edip, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bu sırada aile hekimi Aygün, ''beyaz kod'' verip, biber gazı sıkarak Ozan K.'yi etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine merkeze gelen polis ekipleri, Ozan K.yi gözaltına aldı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Ozan K. hakkında hukuki süreç başlatıldı.