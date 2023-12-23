Doktor korkusundan 50 yıl böyle yaşadı! (Guatr belirtileri ve tedavi yöntemleri)

Denizli'de yaşayan 67 yaşındaki Zeliha Çaylan çocukluğundan beri yaşadığı doktor korkusu nedeniyle yaklaşık 50 yıl hastaneye gitmedi.
Ancak Ceylan'ın boynunun ön alt kısmında beliren büyük bir şişlik, sonunda sağlık sorunlarının boyutunu görmesine neden oldu.
TANINMAZ HALE GELDİ
Hastalığının artması ile yüzü tanınamaz hale gelen Çaylan'ın başarılı bir operasyonla yaklaşık 2 kilogram büyüklüğündeki guatrı çıkarıldı.
Uzmanlar, tiroit bezinden kaynaklanan bu hastalığın zamanla gelişen sorunlara yol açabileceğini belirtti.
Hastalığın ilerlemesiyle nefes sıkıntısı, akciğer sorunları, astım krizleri gibi ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabildiğini ifade eden uzmandlar, hastanın büyük guatrının nedeniyle operasyon kararı alındığını ve ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Guatr hastalığı, az çalışan tiroit bezinin vücutta halsizlik, yorgunluk, saç dökülmesi, deri kuruması gibi belirtilere yol açabiliyor.
Zeliha Ceylan'ın doktoru, “Guatr hastalığı insanlarda doğuştan itibaren olan tiroit bezinden gelişen hastalıklara deniliyor. tiroit bezi herkeste var ama ilerleyen yıllar içinde gelişen hastalıklar nedeniyle genel tanım olarak guatr deniliyor. Bunların bir kısmı az çalışma, çok çalışma ya da normal alışıp da içinde gelişen morfolojik bozukluklardan kaynaklanabilir. Nodül dediğimiz kitle yapıları oluşabilir insanlarda. Bir kısmı da guatrı içinde geçen kanseri vardır." diyerek hastalık hakkında bilgilendirme yaptı.
Ceylan'ın operasyonunu gerçekleştiren doktor, "Bugünkü sizlere bilgilendirmek istediğimiz hastada gelişmiş olan büyük bir guatrı var. Uzun zaman içinde gelişmiş nefes sıkıntısı yol açan, akciğer sorunları yol açan, astım krizlerine kadar giden ve hastada anti kozmeti bozan çok büyük boyutlara giden guatrı nedenini hastamızın operasyon kararı verildi. Başarılı bir şekilde ameliyatımızı tamamladık” diyerek süreci anlattı.
"KORKULACAK BİR ŞEY YOKMUŞ"
Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Zeliha Çaylan ise hastalığıyla ilgili olarak, “Ben bu hastalığı 50 sendir taşıyorum. Sonucunda böyle oldum. Ameliyattan korka korka gelmedim. En sonunda sıkıştırınca geldim. Hastalığı olan herkes gelsin, benim gibi olmasın, hastalık büyümesin. Korkulacak bir şey yokmuş” ifadelerini kullandı.
Guatr, tiroit bezinin anormal büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.
Tiroit bezi, metabolizma ve beyin fonksiyonları üzerine çok önemli rollere sahip olan tiroit hormonlarının salgılandığı yere denir.
Bu bez büyüyünce boynun bir ya da iki tarafında şişlik görülür ve bu şişlikler simetrik veya asimetrik olabilir.
Guatrın en yaygın sebebi iyot eksikliğidir. Tiroidin tiroid hormonları üretmesine yardımcı olması için iyot gereklidir. Yeterince iyot almamanız tiroit bezinin büyümesine neden olabilir.
GUATRIN BELİRTİLERİ NELER?
Guatr bazı hastalarda hiç belirti vermezken, bazı hastalarda boyunda şişliğin yanında yutma güçlüğü, öksürük, nefes darlığı ve ağrıya yol açabilir.
GUATR TEDAVİSİ
Guatr tedavisinde ilaç tedavisi, radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi tedavi yöntemlerinden bir veya bir kaçı uygulanabilir.
Hastada hormon eksikliği saptanmışsa hormon ilaçları kullanılır. Tam tersine hormon fazlalığı varsa tiroit hormonunu baskılayacak ilaçlar ve radyoaktif iyot tedavisi uygulanır.
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