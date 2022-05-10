Doktor miras tartışmasında kuzenini öldürdü

Gaziantep'te bir doktor miras tartışmasında kuzenini öldürüp, iki kişiyi yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik ile amcasının oğlu Alaattin Çelik (37) ve yanındaki iki kişi iddiaya göre, miras paylaşımı meselesi nedeniyle tartıştı.

Bu sırada Dr. Çelik, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişilere tabancayla ateş açtı.



Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Dr. Bekir Çelik gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.