Doktor 'morfin bağımlısı yaptığı  hastasından 700 bin lira aldı' iddiası

İstanbul Esenyurt'ta bir doktorun morfin bağımlısı haline getirdiği hastadan 700 bin lira aldığı iddia edildi.



İddiaya göre 25 yaşındaki E.Y , böbrek taşı şikayetiyle özel bir tıp merkezine başvurdu.

Hastanede görevli doktor Muzaffer B., kendisine ilaç tedavisi uygulanacağını ve rahatlatacağını söyledi. Hastaya, doktor tarafından morfin enjekte edildi.

Morfin alınca ağrıları azalan hasta Erol Y., gün aşırı hastaneye gitmeye başladı. Her gidişte doktor tarafından hastaya morfin enjekte edildi.



KARA LİSTEYE ALINDI

Ancak bir süre sonra günlük doz miktarının artması ile Erol Y. hastane tarafından kara listeye alındı.



Doktor Muzaffer B., artık morfin bağımlısı hale gelen hastası Erol Y.'ye bu kez başka çözümler önerdi. Dışarıdan temin edilen morfin, bir hemşirenin de yardımıyla para karşılığında Erol Y.'ye verilmeye başlandı.



GÜNDE 12 DOZ



Bazen tıp merkezinin otoparkında, bazen de hastanın evine giden hemşire Musa K., hastaya günlük 12 doza kadar morfin vermeye devam etti.



Bağımlılığı artan Erol Y. ise günlük 3 bin TL'yi bulan masrafları karşılamak için ailesinden, akrabalarından borç aldı. Durum, doktora yaklaşık 700 bin TL parasını kaptıran hastanın eşinin şüphelenmesiyle ortaya çıktı.



İNCELEME BAŞLATILDI



Bunun üzerine E.Y. avukatı aracılığıyla emniyete giderek doktordan şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Yaşanan süreci anlatan E. Y., hastanenin kendisini kara listeye alması üzerine doktorun farklı kişler üzerinden morfin yazmayı teklif ettiğini söyledi.



Hastanede 200 lira olan dozun doktor tarafından kendisine 3 bin liraya yapıldığını söyleyen E.Y., toplamda 700 bin lira ödeme yaptığını öne sürdü. E.Y., "Gönderdiğim paraların dekontları var. Hastanede doktor ve iki hemşire bana ilacı uyguladı. ‘Tedavine iyi gelecek, ağrılarını kesecek’ böyle söyleyerek bana yaptılar. Doktor tedaviyi 12 doza kadar çıkarttı" diye konuştu.



E.Y., dozların kendisine hastanenin acil kısmında, otoparkta ve evinde gizli gizli yapıldığını belirtti.



İddiaya konu olan Avrupa Tıp Merkezi, doktor Muzaffer B ve hemşire Musa K'nın işten çıkarıldığını açıkladı.