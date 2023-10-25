Doktor Nidanur’u vuran saldırgan yakalandı

SAĞ BACAĞI AMPUTE EDİLDİ, SOL BACAĞINDA DA HASAR VAR



Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ciddiyetini koruyan Nidanur N.’nin sağ bacağı, dizüstünden ampute edildi.



Sol bacağının da ağır hasarlı olduğu öğrenildi.



SALDIRGAN ADANA’DA YAKALANDI



Olayın ardından kaçan Ersin K. ise polis ekiplerince Adana’da yakalandı.



Ersin K., Mersin’e getirilerek sorguya alındı.

Emniyetteki ifadesinde, saldırıyı “kıskançlık” gerekçesiyle gerçekleştirdiğini söyleyen Ersin K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

