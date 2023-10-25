Doktor Nidanur’u vuran saldırgan yakalandı

Mersin’de intörn doktor Nidanur N.’yi tüfekle vurarak ağır yaralayan saldırgan Ersin K., Adana’da yakalandı.
Olay, dün Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan teknisyen Ersin K., aynı hastanede intörn doktor olan Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nidanur N.’nin evinin bulunduğu sokağa gitti.
Burada bir süre araçta bekleyen Ersin K., evine doğru yürüyen Nidanur N.’yi görünce inip, tüfekle ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği Nidanur N., ağır yaralandı.
SAĞ BACAĞI AMPUTE EDİLDİ, SOL BACAĞINDA DA HASAR VAR
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ciddiyetini koruyan Nidanur N.’nin sağ bacağı, dizüstünden ampute edildi.
Sol bacağının da ağır hasarlı olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN ADANA’DA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan Ersin K. ise polis ekiplerince Adana’da yakalandı.
Ersin K., Mersin’e getirilerek sorguya alındı.
Emniyetteki ifadesinde, saldırıyı “kıskançlık” gerekçesiyle gerçekleştirdiğini söyleyen Ersin K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Doktor
- Silahlı Saldırı
- Mersin
- Adana