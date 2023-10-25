Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Doktor Nidanur’u vuran saldırgan yakalandı

Mersin’de aynı hastanede çalıştığı intörn doktor Nidanur N.’yi sokak ortasında tüfekle vurarak ağır yaralayan saldırgan Ersin K., Adana’da yakalandı. Saldırının ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Nidanur N.’nin sağ bacağı dizüstünden ampute edilirken, sol bacağının da hasarlı olduğu öğrenildi. Nidanur N.’nin durumu ciddiyetini koruyor.

Doktor Nidanur’u vuran saldırgan yakalandı

’de intörn doktor Nidanur N.’yi tüfekle vurarak ağır yaralayan saldırgan Ersin K., ’da yakalandı.

Olay, dün Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan teknisyen Ersin K., aynı hastanede intörn doktor olan Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Nidanur N.’nin evinin bulunduğu sokağa gitti.

Burada bir süre araçta bekleyen Ersin K., evine doğru yürüyen Nidanur N.’yi görünce inip, tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Nidanur N., ağır yaralandı.

Doktor Nidanur’u vuran saldırgan yakalandı - 1

SAĞ BACAĞI AMPUTE EDİLDİ, SOL BACAĞINDA DA HASAR VAR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ciddiyetini koruyan Nidanur N.’nin sağ bacağı, dizüstünden ampute edildi.

Sol bacağının da ağır hasarlı olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN ADANA’DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Ersin K. ise polis ekiplerince Adana’da yakalandı.

Ersin K., Mersin’e getirilerek sorguya alındı.

Emniyetteki ifadesinde, saldırıyı “kıskançlık” gerekçesiyle gerçekleştirdiğini söyleyen Ersin K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...