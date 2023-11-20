Doktor, park yeri tartışmasında meslektaşını bıçakladı

Tartışma kavgaya dönüşünce Nazım Abdulkadir K., yanında bulunan çakıyla Mustafa Dilmaç'ı göğsünden yaraladı.



Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Dilmaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.