Doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümü. Son görüntüleri ortaya çıktı
18.11.2026 21:22
Son Güncelleme: 18.11.2026 21:34
Pelin Pınar'ın son görüntüleri, yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da sekizinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Pelin Pınar'ın son görüntüleri ortaya çıktı.
Gaziosmanpaşa'da 8’inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden doktor Pelin Pınar'ın son görüntüleri ortaya çıktı.
Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Pınar'ın sevgilisi Nebi Ö. ile beraber apartmana girdiği ve asansöre bindiği görüldü.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU
Olay, 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında Yenimahalle’de meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 8’inci kattaki evinin balkonundan düşmüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Olayı şüpheli ölüm olarak değerlendiren polis ekipleri, Pınar'ın sevgilisi N.Ö'yü (28) gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.