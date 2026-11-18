ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU

Olay, 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında Yenimahalle’de meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, 8’inci kattaki evinin balkonundan düşmüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayı şüpheli ölüm olarak değerlendiren polis ekipleri, Pınar'ın sevgilisi N.Ö'yü (28) gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.