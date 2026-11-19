Doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde yeni görüntü
19.11.2026 09:59
Son Güncelleme: 19.11.2026 10:09
Polis ekipleri, Pelin Pınar'ın sevgilisi N.Ö.'yü gözaltına almıştı.
İstanbul'da sekizinci kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitiren doktor Pelin Pınar'ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir görüntüye ulaşıldı.
İstanbul'da sekizinci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Pelin Pınar'ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Olay, 11 Kasım Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'ya bağlı Yenimahalle'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak görev yapan Pelin Pınar, sekizinci kattaki evinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Pınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ortaya çıkan yeni görüntüde çift bir AVM'de görünüyor. Aynı gecenin devamında Pelin Pınar ile N.Ö.'nün asansöre bindikleri anın kaydı ortaya çıkmıştı.
NİŞAN ALIŞVERİŞİ İÇİN AVM'YE GİTMİŞLER
Pelin Pınar ve erkek arkadaşı N.Ö.'nün olaydan önce birlikte bir alışveriş merkezine gittikleri ve yaklaşan nişanları için alışveriş yaptıkları öğrenildi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çiftin alışveriş merkezinde birbirlerine sarıldıkları anlar yer aldı.
BİNAYA GİRERKEN SON GÖRÜNTÜSÜ
Pelin Pınar'ın yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evine gelen Pınar'ın sevgilisi Nebi Ö. ile beraber apartmana girdiği ve asansöre bindiği görülmüştü .
NE OLMUŞTU?
Doktor Pelin Pınar'ın ölümü olayı soruşturan polis ekipleri tarafından şüpheli bulunmuştu.
Polis ekipleri, Pınar'ın sevgilisi N.Ö.'yü gözaltına almıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı .