NİŞAN ALIŞVERİŞİ İÇİN AVM'YE GİTMİŞLER

Pelin Pınar ve erkek arkadaşı N.Ö.'nün olaydan önce birlikte bir alışveriş merkezine gittikleri ve yaklaşan nişanları için alışveriş yaptıkları öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çiftin alışveriş merkezinde birbirlerine sarıldıkları anlar yer aldı.

BİNAYA GİRERKEN SON GÖRÜNTÜSÜ

Pelin Pınar'ın yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evine gelen Pınar'ın sevgilisi Nebi Ö. ile beraber apartmana girdiği ve asansöre bindiği görülmüştü .

NE OLMUŞTU?

Doktor Pelin Pınar'ın ölümü olayı soruşturan polis ekipleri tarafından şüpheli bulunmuştu.

Polis ekipleri, Pınar'ın sevgilisi N.Ö.'yü gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı .