Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, Karaman'ın erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Özgür T. hakkında 'tasarlayarak adam öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırladı.



Karaman, 29 Temmuz'da Özgür T.'nin evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölümle ilgili Ozgür T. tutuklanmıştı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer'ın hazırlayıp Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu olayla ilgili iddianamede özetle şöyle denildi:



"ŞÜPHELİ YAPTIĞINI KABUL ETTİ "

Şüpheli Özgür T., olay günü eve yanında getirdiği kendisine ait olan, iş nedeniyle yanında, aracında taşıdığı çantada bulunan 2 adet A...... ve bulantı ilacı Z.... isimli ampulleri yine çantasındaki enjektör ile Ayşe Karaman'ın sol el üstüne damar yolu açmak suretiyle uyguladığını kabul etmistir. Ölenin kan ve idrar numunelerinde P...... ilacının etkin maddesinin tespit edilmesi, otopsi raporunda kişinin kesin ölüm sebebinin aneste zik madde alımına bağlı olduğunun belirlenmesi, P....... ilacının antestezi uzmanı doktor ile ilgili kişiler dışında başkalarınca yasal olarak temin edilmesinin zor oluşu, müştekilerin şikâyetleri, tanık anlatımları, özellikle tanık Tuğçe A.'nin anlatımları, otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında de lillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere şüphelinin müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır."



"AYŞE KORKTUGUNU SÖYLERDİ"

İddianamede, tanık Tuğçe A.'nın ifadesine de yer verildi. Tuğçe A., şöyle dedi:

"Ayşe Özgür'ün kendisine saplantılı bir şekilde bağlandığını, mesajlarını incelediğini, korktuğunu söylerdi. Olaydan 5 gün önce Ayşe, Özgür'ün bir arkadaşının, kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, bundan dolayı Özgür'ün imalı şekilde konuştuğunu, bu şekilde aldatılmanin sonucu ölüme götürebileceğini söylediğini, arkadaşlığının saplantı bir şekil aldığını anlatmıştı."

