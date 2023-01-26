Doktora bıçaklı saldırıya 11 yıl hapis

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktora bıçakla saldıran hastane personeli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bir hastane çalışanı 4 Haziran 2022'de Dr. Halit Altınoluk'a bıçakla saldırıp onu öldürmekle tehdit etmişti.

Tutuklu yargılanan sanığın cezası belli oldu.

Mahkeme heyeti, saldırıyı "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirdi.

Sanığa 11 yıl hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Bu ceza, doktora şiddet olaylarında verilen en yüksek cezalardan biri.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da karar için yargıya teşekkür etti.

