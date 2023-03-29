Doktora cinsel istismardan tutuklama

Balıkesir'de hastanede hemşirelik stajı yapan 3 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan doktor tutuklandı.



Olay Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıfta okuyan 3 kız öğrenci, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmaya başladı.



GÖĞSÜNDEKİ KİTLE İÇİN MUAYENE OLDU



Staj yapan öğrencilerden biri, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A.’ya (40) muayene oldu.



İSTİSMARIN ARDINDAN İDARECİLERE ŞİKAYET ETTİ



Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu.

